«Летающий танк»: в Минобороны рассказали об особенностях штурмовика Су-25 Минобороны РФ назвало особенности штурмовика Су-25 «Грач»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

В российском Министерстве обороны рассказали об особенностях российского самолёта-штурмовика Су-25 «Грач». Также его называют «летающим танком». Эта машина используется российской армией в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает RT.

По данным ведомства, штурмовик способен выполнять полёты на предельно малых высотах, что снижает вероятность его обнаружения и поражения средствами ПВО противника. При этом выход на рубеж Су-25 осуществляет на максимальных скоростях.

Самолёты оснащены неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Данный боеприпас способен поражать укреплённые и забетонированные объекты, командные пункты, места скопления бронетехники, наносить значительный ущерб взлётно-посадочным полосам. Также на Су-25 применяются пушки, бомбы и управляемые ракеты, включая те, что используются для стрельбы по воздушным целям.

Для собственной защиты «летающие танки» оборудованы бортовыми комплексами обороны (БКО) «Витебск», которые представляют разновидность авиационного средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Грач» был принят на вооружение в 1987 году, серийное производство изначально было развёрнуто на авиационных заводах в Тбилиси и Улан-Удэ. Боевое крещение штурмовик проходил в рамках афганской кампании. В результате машину усовершенствовали, оснастив комплексом отстрела тепловых пушек, защитили важнейшие узлы, установили систему пожаротушения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине подавили три украинских взвода РСЗО «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, а также взводы САУ «Гвоздика», «Мста-С» и орудий «Мста-Б» в Донбассе.