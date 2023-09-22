Лавров шутит в ООН: чем для Запада обернутся попытки изолировать Россию Лавров в шутку заявил о страданиях России от изоляции

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лавров пошутил о страданиях России от изоляции на встрече с главой ЛАГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН отметился своим чувством юмора: на одной из встреч он пошутил о якобы «страданиях России из-за изоляции Запада. При этом рабочий график министра в рамках недели высокого уровня напоминает дипломатический марафон, а в переговорную РФ, как отмечают очевидцы, выстраиваются очереди, насколько Лавров востребован. Что именно имел в виду глава российского МИД, говоря об изоляции, насколько эффективно Западу удается изолировать Россию и чем для них могут обернуться эти попытки, разобрался NEWS.ru

Как Лавров шутил в ООН

Россия страдает от изоляции, пошутил глава МИД РФ Сергея Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Таким образом он ответил на вопрос о том, как обстоят дела, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comGlobal Look Press Ахмед Абу аль-Гейт оценил шутку Лаврова

«Все хорошо, только от изоляции страдаем», — сказал Лавров.

Его визави Абу аль-Гейт шутку оценил. Он ответил, что «в российскую переговорную стоит очередь».

Это было не единственное высказывание главы российского внешнеполитического ведомства на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН об изоляции. Лавров также с юмором обратился к журналистам своего пула и предложил им «погулять на 40 км» по Нью-Йорку, а не стоять в коридорах. Об этом сообщил ТАСС.

«Что вы сидите? Сходите погулять! Вам же можно! На 40 километров», — сказал он представителям российской прессы, ожидающим очередную встречу.

Дело в том, что журналисты, сопровождающие Лаврова, получили в этом году транзитные визы в США с припиской об ограничении в перемещениях. Они могут продвигаться лишь в пределах радиуса 25 миль от штаб-квартиры ООН, что составляет примерно 40 км.

Какой график встреч Лаврова на Генассамблее ООН

В переговорах важно создать добрую атмосферу, чтобы этот процесс шел быстрее и приносил позитивный результат, пояснил NEWS.ru профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов. Комментируя высказывание Лаврова о страданиях России из-за изоляции, он отметил, что министр сказал это, чтобы разрядить обстановку.

«Он именно пошутил, потому что изоляции как таковой нет. 3/4 мира относится к нам вполне позитивно. Если вы пошутите, выскажете определенные комплименты в адрес вашего партнера, то это сглаживает и смягчает атмосферу. Сергей Викторович у нас время от времени пользуется этим приемом», — объяснил Вавилов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (слева направо)

Выступление Лаврова с трибуны ООН ожидается 23 сентября. Он примет участие в общеполитической дискуссии. По словам Марии Захаровой, в своем выступлении министр «подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вызовам». Она также отметила, что всего у Лаврова намечено 20 встреч.

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что российский министр устроит дипломатический марафон в Нью-Йорке, а его график расписан буквально на «каждые 10 минут». Туда входят также мероприятия в многостороннем формате, в том числе встречи в рамках ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН и другие.

В ходе переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Лавров призвал его запустить процедуру арбитража в отношении США. Глава МИД обратил внимание собеседника на продолжающиеся нарушения Штатами своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии.

Алексей Вавилов выразил уверенность, что работа российской делегации на неделе высокого уровня принесет позитивный результат.

«Я думаю, что наше мнение, точку зрения и позицию должны услышать с трибуны ООН. Все контакты Сергея Лаврова с окружающими его там политическими деятелями будут полезными», — считает Вавилов.

Действительно ли Россия находится в изоляции

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru заявил, что говорить об изоляции России сегодня можно только в ироничном ключе, что и сделал Лавров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Плотный график Лаврова в ООН доказывает, что Россия не находится в изоляции

«На самом деле, сегодня вокруг России идет мощная консолидация сил, выступающих за построение многополярного мира. Мы являемся ключевыми участниками ведущих международных форматов, таких как БРИКС. Их расширение говорит о многом», — подчеркнул Слуцкий.

Изоляция России — не соответствующий действительности миф, пояснил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он объяснил это тем, что наша страна является пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, а США с союзниками изо всех сил пытаются сделать из нее изгоя.

«Нас пытается изолировать только Запад. Они недавно выдвинули инициативу, чтобы российские туристы приезжали в Европу голышом, без машин и смартфонов. Поэтому железный занавес устанавливается только между Россией и Западом, но не с остальным миром», — сказал Блохин.

Почему ООН теряет свой авторитет

Плотный график Лаврова в ООН — еще одно доказательство того, что Россия не находится в изоляции, отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Евгений Коренев. Все нападки, которые могут происходить вокруг российской делегации на неделе высокого уровня, являются продолжением информационной войны против нашей страны, считает он.

«Мы достаточно адекватно и эффективно реагируем на все это. Условия для выстраивания отношений с различными странами, конечно, ухудшаются, потому что палки в колеса нам продолжают вставлять. Но вместе с тем многие страны мира по-прежнему имеют повышенный интерес к развитию отношений с Россией», — отметил Коренев.

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press Выступление Лаврова с трибуны ООН ожидается 23 сентября

По его мнению, трибуна ООН с каждым годом теряет свой смысл и авторитет как международная площадка для решения глобальных проблем современности.

«Тот миропорядок, который существует сегодня, он входит в турбулентную стадию. Происходят определенные конфликты, где голос так называемых стран мирового большинства пытаются заглушить со стороны Запада. Естественно, там становится все меньше совпадающих позиций по тем или иным вопросам», — считает эксперт.

Как проявляет себя Запад в попытках изолировать Россию

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил NEWS.ru, что Россия всегда успешно доносит свою позицию, в том числе с трибуны ООН. По его словам, все попытки противников управлять информационным пространством на основе «культуры отмены» становятся все более очевидными для других мировых игроков, которые все больше симпатизируют России.

«Лицемерие становится более заметным. Самое главное, что это наносит совершенно непоправимый ущерб моральному авторитету Запада. От него уже практически ничего не осталось. Борьба, в которую ввязался Запад, достаточно затратная. Как ни крути, американское доминирование заканчивается. Это уже медицинский факт», — подчеркнул Коктыш.

Почему Запад в итоге изолирует сам себя

Леонид Слуцкий предположил, что через некоторое время все будут говорить, если не об изоляции, то о самоизоляции «золотого миллиарда», как себя любят называть представители западных стран.

«Остальной мир отторгает неоколониализм и попытки диктата, насаждение „исключительности“ США и его европейских сателлитов как абсолютно деструктивные элементы», — отметил Слуцкий.

С этим согласен и Константин Блохин. Он выразил уверенность, что Россия с другими странами сумеют построить достойную альтернативу навязанному монополярному миропорядку.

«Идет разворот на Восток. Россия усиливает сотрудничество с Африкой и Латинской Америкой. Если одни нам объявили новую холодную войну, то со всеми другими мы создаем альтернативные либеральному порядку структуры. И не потому, что Запад нам враждебен. Время работает не на Запад и США, а на Китай, Индию, Индонезию, Бразилию и так далее», — подытожил Блохин.

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