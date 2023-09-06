Кто организовал атаки БПЛА на военные аэродромы РФ: сколько человек погибло

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press

Последствия атаки беспилотников в Пскове

СК РФ обвинил командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка в совершении тяжких преступлений и объявил его в международный розыск. Что сделал украинец?

По версии следствия, полковник Бурденюк при участии неизвестных лиц из руководства Минобороны Украины организовывал вторжение беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы. В результате ударов дронов пострадали как бомбардировщики, так и военнослужащие.

Журналисты «Коммерсанта» пишут, что уголовное дело в отношении Бурденюка возбудило военное следственное управление СКР по Западному военному округу.

«В соответствии с его материалами украинскому военнослужащему инкриминируется целый ряд преступлений, в том числе убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление („а“, „е“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК)», — отметил источник.

Следствие установило, что в феврале — марте прошлого года полковником и иными неустановленными лицами, «поддерживающими идеологию нацизма, с целью совершения преступлений против мира и безопасности человечества, убийства военнослужащих Минобороны России и воспрепятствования их законной деятельности по обеспечению общественной безопасности на территории ДНР и ЛНР», был сформирован 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.

Атака дрона ВСУ 7 октября 2022 года

По информации «Коммерсанта», 7 октября прошлого года украинский дрон UJ-22 Airborne, выпущенный ООО «НПП „Укрджет“» и находящийся под управлением неустановленных военнослужащих 383-го полка, вторгся в воздушное пространство России и двигался в сторону штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области.

На высоте около 10 метров над аэродромом неустановленные лица осуществили подрыв боевой части БПЛА, внутри которого находились поражающие элементы цилиндрической и кубической формы.

Беспилотник был оснащен мощной бомбой, однако в результате взрыва и разлета осколков никаких последствий на земле не наступило «по независящим от членов организованной преступной группы обстоятельствам».

Атака дрона ВСУ 5 декабря 2022 года

По данным «Коммерсанта», второй из известных эпизодов в уголовном деле полковника Бурденюка относится к 5 декабря прошлого года. Тогда бойцы ВСУ для атаки на Ту-22М3 задействовали беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж». Дрон еще производства СССР переделали в боевую ракету. Ранним утром этот БПЛА нанес удар по Рязани (Дягилево), где находились бомбардировщики.

В материалах расследования сказано, что атака «Стрижа» привела к гибели троих военнослужащих, а еще семеро получили ранения. Кроме того, «в результате взрыва БПЛА были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий».

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