Крупнейшие чистки в Минобороны: сколько ещё уголовных дел, кто следующий

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Сергей Шойгу, Андрей Белоусов

Московский гарнизонный военный суд арестовал главу кадрового управления Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На кого еще из чиновников военного ведомства завели уголовные дела и означают ли аресты масштабную чистку МО — в материале NEWS.ru.

Что известно об аресте генерала Кузнецова

Представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко пояснила, что Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за «совершение определенных действий в их пользу». По данным следствия, это произошло в 2021–2023 годах, когда он занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.

«В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши», — добавила Петренко.

Кузнецов занимает должность начальника Главного управления кадров Минобороны всего год. Ранее в течение 13 лет он был главой 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, которое охраняет государственную тайну. Пока Кузнецов руководил подразделением, якобы сотрудникам меняли телефоны, и на компьютерах было установлено странно работавшее программное обеспечение.

Кузнецов награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета.

Кого арестовали по подозрению в даче взятки Кузнецову

Вечером 14 мая Басманный районный суд арестовал бизнесмена Леву Мартиросяна, которого подозревают в даче взятки Кузнецову. По версии следствия, генерал познакомился с предпринимателем по службе.

«В связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», — заявили в суде.

По данным сервиса Rusprofile, полный тезка арестованного Лева Альбертович Мартиросян проживает в Краснодаре и занимается в том числе деятельностью столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях, розничной торговлей продуктами, табачными изделиями и пивом.

Как арестовали Кузнецова

Кузнецова арестовали в его частном доме в Истринском районе Московской области. По версии Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», за ним приехали рано утром.

«Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии и действовали нарочито жестко. Около 5 часов утра 13 мая силовики в балаклавах и с ломами „вынесли“ ворота и окна в особняке. Генерала буквально вытащили из постели и увезли на допрос», — сообщил канал.

По данным ресурса, вместе с Кузнецовым были задержаны его жена и две дочери, однако позднее у женщин забрали мобильные телефоны и отпустили их домой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кто еще из соратников Шойгу был задержан

Генерал Кузнецов — не первый арестованный чиновник из команды экс-министра Сергея Шойгу. 23 апреля задержали заместителя Шойгу генерала армии Тимура Иванова. Против него возбудили уголовное дело по той же самой ч. 6 ст. 290 УК.

Президент Академии геополитических проблем РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов назвал коррупцию общероссийской проблемой. По его мнению, репутация Минобороны сильно пострадала.

«Нового министра поставили, чтобы превратить ведомство в настоящую боевую организацию», — считает Ивашов.

По его мнению, масштабы чистки в самом министерстве будут зависеть от политической воли руководства.

«Если будет решение бороться с коррупцией по-настоящему, то аресты и увольнения могут дойти от уровня министерских генералов до уровня командиров конкретных частей. Получается, что чистить надо всерьез. И не только Минобороны», — предположил Ивашов.

Что ждет бывших заместителей Шойгу

Адвокаты Иванова говорят, что не видели каких-либо материалов, подтверждающих связь дела их подзащитного с арестом Кузнецова. Об этом ТАСС сообщил юрист Мурад Мусаев, который представляет интересы генерала в суде. «Большего сказать не могу, об аресте Кузнецова мне стало известно из СМИ», — добавил адвокат.

Источники «Известий» предположили, что в ближайшее время другие заместители Шойгу также лишатся своих постов. В их числе, по версии издания, Алексей Криворучко (военно-техническое обеспечение), Татьяна Шевцова (финансовая часть), Павел Попов (научно-исследовательская деятельность) и Юрий Садовенко (руководство аппарата Минобороны).

Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов подал рапорт на увольнение по собственному желанию.

«Вероятнее всего, он у может уйти в Совет безопасности. Поэтому увольнение по собственному желанию — это естественный процесс. Исторически сложилось так, что Цаликов был правой рукой Шойгу последние годы, в том числе в бытность того главой МЧС, губернатором Московской области и министром обороны. Есть версия, что на место первого заместителя министра обороны придет Андрей Клепач, главный экономист ВЭБа», — предположил автор канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В программе «Полный контакт» телеведущий Владимир Соловьев отметил, что в военном ведомстве ничего не изменилось.

«Я вчера был в Министерстве обороны, общался, все (замы) работают, все на своих местах», — сказал Соловьев.

Некоторые Telegram-каналы считают: «со сменой главы оборонного ведомства начались предсказуемые чистки в Минобороны, в том числе в отношении людей, которые так или иначе замараны в неприятных эпизодах». Как полагают авторы ресурса «Рыбарь», «те отставки, что должны произойти, будут продиктованы исключительно намерением Андрея Белоусова обновить свою команду».

В беседе с NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко предположил, что происходящее в МО РФ вполне похоже на «зачистку кадровой поляны» для нового министра. По его мнению, Белоусов получил карт-бланш на полную замену команды, когда согласился возглавить военное ведомство.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин не согласен с Тимошенко. «Вариант „расчистки поляны“ для нового министра мне кажется совершенно несерьезным», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru эксперт.

Храмчихин не исключил, что чистка в военном ведомстве окажется масштабной и затронет высокие чины. «Когда всех, кого необходимо (с учетом всех доказательств), посадят, вот тогда процесс и должен остановиться», — подытожил Храмчихин.

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