Кремль оценил вероятность встречи Путина с Дегтяревым

https://static.news.ru/photo/37fe91f4-e2dd-11ea-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина с врио Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. По его словам, она не планируется в обозримой перспективе, однако в случае необходимости может быть организована достаточно оперативно.

Дегтярёв ранее неоднократно заявлял о намерениях отчитаться перед президентом России Владимиром Путиным по итогам месяца работы. По мнению Пескова, встреча будет организована как только будет наработан большой массив данных, сообщает РИА Новости.

Назначение Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края было проведено 20 июля 2020 года. До этого его место занимал Сергей Фургал. Последнего уволили в связи с утратой доверия.

Как писал NEWS.ru, 19 августа 2020 года российский президент Владимир Путин провёл встречу с руководителем Счётной палаты Алексеем Кудриным.