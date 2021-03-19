Кремль не согласен с претензиями ЕС об ответственности Путина за оппозицию

https://static.news.ru/photo/ffb52e12-889e-11eb-a3fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль категорически не согласен с заявлениями ЕС о политической ответственности президента России Владимира Путина за происходящее с оппозиционерами. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нет, безусловно, мы категорически не согласны с подобными заявлениями, — заявил он.

18 марта представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Путин несёт ответственность за политику и действия РФ, в том числе относительно оппозиции, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания экспертов о возможности новой холодной войны с США. Он отметил, что в Кремле надеются на лучшее, однако готовы и к неприятному повороту событий.

Песков добавил, что несмотря на заявления США, российский лидер Владимир Путин всё равно настроен продолжать диалог с зарубежными коллегами. По словам Пескова, это в интересах не только двух стран, но и всего мира.