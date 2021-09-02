Контр-адмирал сообщил об опасности найденного в Карском море реактора

Найденный в Карском море реактор с затонувшей подводной лодки К-19 может представлять серьёзную опасность. Об этом «Известиям» сообщил Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

По его словам, этот ядерный реактор был захоронен в море после аварии, как и многие другие реакторы. Хмыров заявил , что на К-19 произошла разгерметизация контура реактора. Это очень опасное происшествие, так как оно приводит к облучению людей.

При утилизации реакторов их утилизируют отдельно от остальной подлодки. При этом починить подлодку, из которой изъяли реактор, невозможно, так как вырезается целый отсек вместе с реактором. Хмыров отметил, что нельзя говорить о том способе, который применяли в СССР для утилизации реакторов, как об экологичном.

Тут не столько вопрос подводной лодки К-19, сколько само явление не очень, ну в то время это оправданно было, разумной утилизации реакторов, подвергшихся неисправностям, — сказал контр-адмирал.

Ранее сообщалось, что в Карском море идёт экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов, в ходе которой был обнаружен контейнер с атомным реактором советской подводной лодки К-19.