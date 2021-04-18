«Коммерсант»: МВД вернут контроль над дорожными знаками

https://static.news.ru/photo/32d61a54-a0cd-11eb-8c41-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское МВД вновь начнёт контролировать расстановку знаков, светофоров, разметку и камеры на дорогах. Соответствующие поправки к закону «Об организации дорожного движения» одобрила правительственная комиссия, пишет «Коммерсант».

Данные составляющие изъяли из-под контроля ведомства в 2013 году.

В рамках ожидаемых нововведений, власти всех уровней будут обязаны согласовывать порядок размещения знаков, разметки, светофоров и дорожных камер фиксации со структурами МВД-ГИБДД.

Однако в некоторых случаях проходить согласование не потребуется. Подобное разрешено при проведении массовых мероприятий и при аварийно-восстановительных работах после ЧП или аварий.

Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения (ПДД) федеральным законом. Изменения предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Проект предполагает, что ПДД должны устанавливаться в рамках федерального законодательства, тогда как в настоящее время это поручено делать федеральным органам исполнительной власти, контролирующим участников дорожного движения.