Коллекторы «Сбера» запустили систему распознавания эмоций должников

https://static.news.ru/photo/a507bc2a-47cf-11ea-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оценивать эмоции людей по голосу в режиме реального времени научилось коллекторское агентство «Активбизнесконсалт» (АБК), контролируемое Сбербанком. В настоящее время технология применяется только для должников, однако в перспективе предполагается распространить её и на другие области работы компании.

Генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий рассказал, что с помощью новой технологии оценивается интонация голоса должника во время разговора по телефону и считываются его эмоции для создания дальнейшего сценария диалога.

Исследования начались 2,5 года назад, в конце 2020 года стало возможным внедрить систему распознавания эмоций на практике. Разработчиком технологии выступила дочерняя компания АКБ VS Robotics, сообщает РБК.

Система распознавания эмоций внедрена в программу, которой пользуются операторы колл-центров. По словам Теплицкого, существует семь вариантов реакции клиента: радость, удивление, нейтральная, страх, уныние, раздражение, злость. Спектр этих эмоций в процессе разговора меняется, при этом система подсказывает оператору, как поступать дальше, следовать ли пользовательскому сценарию заказчика или применить специализированный скрипт.

«Сбер» считает данную разработку весьма перспективной. Там полагают, что она позволит составить более полный портрет клиента, понять, насколько он удовлетворён работой компании, и исходя из этого использовать все возможные варианты диалога.

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