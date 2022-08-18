«Коллапса не будет»: прогноз о напряженности на рынке труда оценили Эксперт по подбору персонала Лоикова: массовой безработицы в России не будет

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Серьезного коллапса и массовой безработицы на рынке труда в России в конце 2022 года — начале 2023 года не ожидается, однако некоторые компании прогнозируют увольнения уже осенью, заявила в беседе с NEWS.ru эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова. Более того, в стране остается нехватка специалистов в таких отраслях, как производственный персонал и строительство. По мнению эксперта, к марту 2023 года ситуация на рынке труда окажется стабильнее.

Осенью часть компаний прогнозируют увольнения, кто-то хочет нанимать, но боится, потому что не знает, что можно ожидать. Осень традиционно связана с негативными сценариями. У нас будет просто адаптация российской экономики и будет стабилизация в следующем году, в марте 2023 года ситуация будет стабильнее, — сказала специалист.

Лоикова подчеркнула необходимость создавать кадровый потенциал и думать о престижности некоторых профессий. В частности, за год меньше стало позиций на госслужбе, в некоммерческих организациях, в сферах туризма и гостиничного бизнеса. Сейчас наблюдается спрос на страхование, транспорт, логистику, добывающие отрасли, управление и административный персонал, автомобильный бизнес, строительство, маркетинг и продажи.

В целом по России большинство компаний ищут и будут продолжать искать продажников, IT-специалистов, административный персонал, технических специалистов, работников в сферы транспорта, логистики, маркетинга. В ряде отраслей есть просадка по количеству незаполняемости. Если мы возьмем зиму и начало следующего года, я не думаю, что будет какой-то коллапс. Это будет в мягком формате и будет перераспределено между страдающими отраслями, — подытожила Лоикова.

Министерство труда и социальной защиты РФ спрогнозировало пик роста напряженности на рынке труда в конце 2022 — начале 2023 года, за последний месяц количество работников, находящихся под риском увольнения, сократилось на 5% и составило 310,7 тысячи человек. В проекте распоряжения кабмина указано, что в условиях западных санкций «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда».