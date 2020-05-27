Коэффициенты распространения COVID-19 в РФ и Москве снижаются

https://static.news.ru/photo/b032aedc-9ff6-11ea-ada5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатель коэффициента распространения коронавирусной инфекции на территории России 27 мая опустился до отметки 0,97. По Москве эта цифра также не доходит до единицы — 0,85. Информация была получена 27 мая из данных оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Указанные цифры отражают темпы распространения инфекции. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Соответствующие показатели в столице не поднимаются выше единицы с 11 мая. Коэффициент по стране не превышает этой отметки на протяжении последних 14 дней.

Среди десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался ниже единицы в семи субъектах РФ. Кроме Москвы и Подмосковья, это Краснодарский и Красноярский края, Санкт-Петербург, Ростовская и Калужская области, передаёт ТАСС.

В России зафиксировано 370 680 случаев инфицирования, 142 208 случаев выздоровления и 3958 летальных исходов.

Как ранее писал NEWS.ru, за минувшие сутки на Москву пришлась лишь четверть выявленных в России пациентов с коронавирусом, следует из данных, опубликованных федеральным оперативным штабом.