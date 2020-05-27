На столицу пришлась лишь четверть заболевших коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/aaaa0c98-9ff2-11ea-8f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки на Москву пришлась лишь четверть выявленных в России пациентов с коронавирусом, следует из данных, опубликованных федеральным оперативным штабом.

За сутки в России было выявлено 8338 случаев заражения, из них в Москве — 2140. На столицу пришлось лишь 25,67% от общего числа. Во вторник, 26 мая, показатель в Москве составлял 31,74%.

По состоянию на среду, 27 мая, в мире коронавирусом заражены 5,5 миллиона человек, более 350 тысяч умерли, свыше 2,2 миллиона вылечились.

В России зафиксировано 370 680 случаев инфицирования, 142 208 случаев выздоровления и 3958 летальных исходов.

В Москве 171 443 заболели, 67 458 излечились, 2183 погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, в России за минувшие сутки по выздоровлении от коронавирусной инфекции были выписаны 11 079 человек. Это третий раз, когда число вылечившихся за сутки превысило число заболевших.