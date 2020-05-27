Более 11 тысяч человек вылечились от коронавируса в России за сутки

https://static.news.ru/photo/3eb468c4-9fef-11ea-8995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции были выписаны 11 079 человек. Это третий раз, когда число вылечившихся за сутки превысило число заболевших.

Количество выздоровевших в стране, таким образом, увеличилось до 142 208 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в стране заразились 8 338 человек в 85 регионах и 161 пациент скончался.

По состоянию на среду, 27 мая, в мире коронавирусом заражены 5,5 миллиона человек, более 350 тысяч умерли, свыше 2,2 миллиона вылечились.

В России зафиксировано 370 680 случаев инфицирования, 142 208 случаев выздоровления и 3 958 летальных исходов.

В Москве 171 443 заболели, 67 458 излечились, 2 183 погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, столичный аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введённого из-за пандемии коронавируса.