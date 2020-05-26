Аэропорт Внуково приступил к поэтапному снятию ограничений

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Столичный аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введённого из-за пандемии коронавируса.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте аэропорта. Согласно ему, снятие ограничений осуществляется при взаимодействии с госструктурами. В данный момент администрация аэропорта уже начала проведение мероприятий, которые направлены на выход из режима ограничений.

Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил о готовности аэропортов и авиакомпаний к возобновлению перевозок. Перед этим объявлением было проведено расширенное заседание при участии общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре. Его организовали по видеоконференции.