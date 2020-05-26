Общество

В Росавиации заявили о готовности перевозчиков к перелётам

22:41, 26 мая 2020 22
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил о готовности аэропортов и авиакомпаний к возобновлению перевозок.

Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, — цитирует сообщение РИА Новости.

Перед объявлением готовности было проведено расширенное заседание при участии общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре. Его организовали по видеоконференции.

NEWS.ru сообщал ранее, что поток пассажиров у авиаперевозчиков России упал в прошлом месяце до 739,5 тысячи человек.

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