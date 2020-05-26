В Росавиации заявили о готовности перевозчиков к перелётам

https://static.news.ru/photo/c0f9a81e-9f89-11ea-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил о готовности аэропортов и авиакомпаний к возобновлению перевозок.

Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, — цитирует сообщение РИА Новости.

Перед объявлением готовности было проведено расширенное заседание при участии общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре. Его организовали по видеоконференции.

NEWS.ru сообщал ранее, что поток пассажиров у авиаперевозчиков России упал в прошлом месяце до 739,5 тысячи человек.