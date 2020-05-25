Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал на 92,1%

Поток пассажиров у авиаперевозчиков России упал в прошлом месяце до 739,5 тысячи человек. Это соответствует 92,1%, следует из уточнённых данных Росавиации.
При этом пассажиропоток на международных рейсах снизился и вовсе на 99,4%, до 21 тысячи. На внутренних он упал на 87%, до 717,6 тысячи,
В январе-апреле, как отмечает Росавиация, он снижался всего лишь на 29,6%, до 24 миллионов человек. В январе-апреле снижение фиксировалось на 37,2%, до 8,6 миллиона. Объем внутренних перевозок снизился на 24,4%, до 15,4 миллиона человек.
Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ порекомендовала соблюдать дистанцию при авиаперелётах.
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