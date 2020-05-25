ВОЗ порекомендовала соблюдать дистанцию при авиаперелётах

https://static.news.ru/photo/6dc4c7da-9eaf-11ea-9693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала соблюдать дистанцию пассажирам самолётов. Она должна составлять не менее одного метра. Соответствующее обращение сделала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Наши рекомендации заключаются в соблюдении дистанции (во время перелётов) между людьми в 1 метр или больше. Мы недавно провели системную оценку гриппа, коронавирусов и COVID-19 и выявили защитную дистанцию в 1 метр или больше. Так что это важно, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры в российских самолётах должны будут размещаться с соблюдением дистанции. Об этом говорится в проекте методических указаний Росавиации.

Такая мера будет введена на первом этапе снятия ограничений в РФ. Росавиация планирует снимать ограничения в три этапа.