Коэффициент распространения COVID-19 в РФ составил 0,99

https://static.news.ru/photo/527f9632-e453-11ea-90b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа достиг отметки в 0,99, прибавив 0,03. Об этом свидетельствуют результаты подсчёта данных от федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что в Москве уровень коэффициента распространения инфекции уже 10 дней держится на уровне единицы. По стране средний показатель превышал эту отметку в последний раз 13 июля.

Из данных оперштаба следует, что из 10 регионов России с наивысшим показателем коэффициента распространения в четырёх он держится на уровне ниже единицы. Речь идёт о Ханты-Мансийском автономном округе (0,99), Красноярском крае (0,98), Иркутской области (0,93) и Свердловской области (0,89).

На территории Ростовской области данная цифра равна столичной. В Подмосковье коэффициент распространения COVID-19 превышает единицу — 1,02. В Воронежской области он снизился до 1,04. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области показатель составил 1,07 против 1,03 днём ранее, сообщает ТАСС.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа на территории России специалисты выявили 4921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщили в оперштабе, с начала пандемии в России коронавирусом заразились 951 897 человек.