Ключевской вулкан на Камчатке вновь начал извергаться

https://static.news.ru/photo/6ac1c3c6-743d-11eb-9f11-96000091f725_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

На Камчатке вновь началось извержение Ключевского вулкана. Туристам рекомендуют держаться подальше от места действия, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

Фланговые извержения формируются на высоте около 2,5–2,7 км над уровнем моря вблизи ледника Эрман. В ближайшие несколько дней извержение продолжится, — гласит текст сообщения.

Визуального подтверждения грязевых потоков нет. Тем не менее в МЧС не исключают их возникновения, что может быть опасно для тех, кто находится рядом с вулканом. В ведомстве отметили, что зарегистрированных туристических групп рядом нет. Тем не менее не исключено, что некоторые любители острых ощущений могут всё равно полезть к месту извержения. Некоторые из них могут арендовать малые воздушные суда.

В региональном главке предупредили, что делать этого не стоит. Во-первых, потому что это опасно для жизни из-за температуры, а во-вторых, из-за вулканического пепла. Мало того что он может вызывать аллергические реакции, он также может и поломать аппаратуру, что тоже способно привести к трагедии. Помимо этого, не стоит забывать про газовые выбросы.

Свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, — добавляется в сообщении.

В январе NEWS.ru писал, что обвал кромки кратера и сход лавин зарегистрировали на извергающемся с сентября Ключевском вулкане на Камчатке. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.