Серия лавин сошла с извергающегося Ключевского вулкана

https://static.news.ru/photo/2cd95980-5ebb-11eb-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nechaev/Russian Look

Обвал кромки кратера и сход лавин зарегистрировали на извергающемся с сентября Ключевском вулкане на Камчатке. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным регионального управления МЧС, информации о погибших и пострадавших в результате схода лавин не поступало, передаёт ТАСС.

Произошёл обвал кромки кратера, и по Апахончискому жёлобу сошло несколько лавин. За 10–15 минут фронт лавин сходил до высоты около 3000 м над уровнем моря, — говорится в сообщении.

Ранее, 25 января, был зафиксирован пепловый выброс на 7,5 км в высоту, пепловый шлейф движется в западном направлении. В случае изменения направления ветра пепел может выпасть в селе Майское Усть-Камчатского района.

В декабре 2020 года вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7. Сильное извержение началось 14 декабря. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров, писал NEWS.ru.