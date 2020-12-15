Города Сицилии засыпало пеплом из-за извержения вулкана

https://static.news.ru/photo/6208f90c-3ef0-11eb-ba7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Davide Anastasi/Keystone Press Agency/Global Look press

Вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7.

Сильное извержение началось 14 декабря. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров, передаёт Volcano Discovery.

Наряду с извержением сейсмологи зарегистрировали более полутора десятка слабых землетрясений. Населённые пункты, расположенные рядом с вулканом, засыпало слоем пепла.

Eruptive activity at #Etna 's Southeast Crater on the evening of 14 December 2020 pic.twitter.com/oaAKMUpRxx — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

Видео извержения опубликовал в Twitter вулканолог из Катании Борис Бенке.

Ранее специалисты зафиксировали выпадение пепла с вулкана Безымянный, который 22 октября начал извергаться на Камчатке, в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. Согласно информации краевого главка МЧС, выпадение пепла незначительное — его толщина составляет до 1 мм. В ведомстве посоветовали жителям этих двух посёлков закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем там заверили, что угрозы жизнедеятельности населения нет. Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 9 тысяч м над уровнем моря. Специалисты установили наивысший «красный» цветовой код авиационной опасности, писал NEWS.ru.