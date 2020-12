Города Сицилии засыпало пеплом из-за извержения вулкана

Сильное извержение началось 14 декабря. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров, передаёт Volcano Discovery.

Наряду с извержением сейсмологи зарегистрировали более полутора десятка слабых землетрясений. Населённые пункты, расположенные рядом с вулканом, засыпало слоем пепла.