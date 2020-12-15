Города Сицилии засыпало пеплом из-за извержения вулкана

Видео извержения опубликовал в Twitter вулканолог из Катании Борис Бенке.
Ранее специалисты зафиксировали выпадение пепла с вулкана Безымянный, который 22 октября начал извергаться на Камчатке, в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. Согласно информации краевого главка МЧС, выпадение пепла незначительное — его толщина составляет до 1 мм. В ведомстве посоветовали жителям этих двух посёлков закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем там заверили, что угрозы жизнедеятельности населения нет. Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 9 тысяч м над уровнем моря. Специалисты установили наивысший «красный» цветовой код авиационной опасности, писал NEWS.ru.