Климатолог: постоянная жара приведёт в Москву змей и ядовитых насекомых

https://static.news.ru/photo/fb92e6d0-c003-11ea-9b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву ближайшие дни ждут температурные рекорды. В столице будет так жарко, как не было последние 124 года. Но климатолог Сергей Семёнов в беседе с «360» объяснил, что это не является признаком глобального потепления.

О климатических изменениях можно говорить только в случае постоянного увеличения температуры на протяжении 30-50 лет. И хотя конкретный случай не говорит о глобальном потеплении — в целом такая тенденция, действительно есть.

Подобные прецеденты были и раньше, отметил научный руководитель института глобального климата и экологии.

Единичный случай выброса температуры вверх или вниз, не является доказательством глобального потепления или глобального похолодания, потому что глобальное потепление, например, это тенденция лет за 30-50, — отметил он.

Эксперт предупредил, что пока в Москве не так тепло, чтобы в регионе появилось множество новых видов ядовитых змей или насекомых. Однако, если жара будет систематической и в регионе станет теплее, то могут появиться. Следующие 30 лет климатолог прогнозирует повышение среднегодовой температуры в регионе градуса на два.

В начале недели в Москве и остальном Центральном федеральном округе температура поднимется до 30–32 градусов, но после этого резко начнёт снижаться и придёт к климатической норме в 15–20 градусов. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.