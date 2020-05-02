Китайский блогер раскрыл секрет бесстрашия россиян

https://static.news.ru/photo/33614cf8-8c67-11ea-a1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Блогер из Китая раскрыл секрет смелости, неукротимости, воинственности и стойкости русского народа. По его мнению, он кроется в обильной и питательной пище. Русские, как он считает, очень любят мясо, алкоголь и сладости и потребляют их в большом количестве.

Почти каждый приём пищи сопровождается говядиной, бараниной, отбивными, колбасой или другими видами мяса, — цитирует блогера портал Sina.

На завтрак, по его данным, россияне всегда едят хлеб с жареными яйцами и сосисками. Основу традиционного рациона составляют хлеб и картофель, а отличным дополнением к хлебу для русских является лосось и красная икра. Обед и ужин в российских семьях обязательно состоят из трёх блюд.

Русские хозяйки подают блюда поочерёдно, чтобы избежать лишних трат продуктов, а также насытить организм. Поэтому тела у русских такие крепкие, — уверен китаец.

Кроме того, блогер назвал водку «водой жизни» для русских, а шашлык — любимым блюдом «воинственного народа».

Как писал NEWS.ru, Gallup International опросил почти 54 тысячи человек в 55 странах мира, дабы вычислить глобальный индекс счастья жителей планеты. В России исследовательским холдингом «Ромир» также были опрошены полторы тысячи человек. Оказалось, что счастливыми себя считают 59% жителей планеты, несчастными себя назвали лишь 11% респондентов. Ещё 28% опрошенных не ощущают себя ни счастливыми, ни несчастными. В России несчастными себя ощущают только 5% граждан, а счастливыми назвались 55% россиян. В числе самых несчастных стран — Иран и Ирак. Кроме того, в аутсайдеры вошла Украина. Не очень счастливы и жители Греции, Гонконга, Бразилии.