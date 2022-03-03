Kinross Gold приостановит работу в РФ из-за ситуации на Украине

Читайте нас в Google Новости

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приостанавливает деятельность в России. Она работала на месторождениях на Дальнем Востоке. Причиной прекращения деятельности стала ситуация на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за стремительно меняющихся условий работы компания в данный момент приостанавливает деятельность по проекту «Удинск». Компания также приступает к приостановке работы Купола, — сообщили в компании.

Kinross Gold намерена соблюдать все санкции и правовые ограничения, анонсированные правительствами тех стран, в которых работает компания.

Кроме того, в компании заявили об обеспокоенности гибелью людей и разрушениями на Украине, выразили сочувствие и поддержку тем, кто страдает в трагической ситуации.

Компания объявляет о пожертвовании в размере $1 млн в пользу Красного Креста Канады в рамках кампании по облегчению гуманитарного кризиса на Украине, — сообщается в релизе.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Ранее власти Канады расширили санкционные списки, добавив туда заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, руководителя администрации президента Антона Вайно и ряд других.