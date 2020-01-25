В Москве объявлены победители кинематографической премии «Золотой орел».
Лучшем актером прошедшего года назван Александр Петров за роль в фильме «Текст». Лучшей актрисой признана Виктория Мирошниченко, сыгравшая в фильме «Дылда».
Светлана Дрыга
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Леонид Ярмольник с женой Оксаной
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Елена Борщева
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мария Александрова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Стася Милославская и Александр Петров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кристина Асмус
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Никита Михалков с женой Татьяной
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нелли Кобзон
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Светлана Ходченкова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ольга Любимова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Леонид Ярмольник и Валерий Тодоровский
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юрий Колокольников
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Анна Михалкова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актер Павел Деревянко, победивший в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за сериал «Домашний арест»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Режиссер Алексей Сидоров, получивший приз в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Т-34»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Иван Янковский, победивший в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Текст»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ингеборга Дапкунайте
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Петров, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за фильм «Текст»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Виктория Мирошниченко, победившая в номинации «Лучшая женская роль в кино» за роль в фильме Кантемира Балагова «Дылда»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Никита Михалков, актриса Алиса Фрейндлих, получившая приз за вклад в российский кинематограф
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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