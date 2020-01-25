Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air разбился вблизи аэропорта Алма-Аты. Лайнер упал сразу после взлёта непосредственно за взлётно-посадочной полосой. По предварительным данным, на борту находилось около 90 человек, сообщается о 14 погибших.