В Москве объявлены победители кинематографической премии «Золотой орел».

Лучшем актером прошедшего года назван Александр Петров за роль в фильме «Текст». Лучшей актрисой признана Виктория Мирошниченко, сыгравшая в фильме «Дылда».

Светлана Дрыга

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Леонид Ярмольник с женой Оксаной

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Елена Борщева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Александрова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стася Милославская и Александр Петров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никита Михалков с женой Татьяной

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нелли Кобзон

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Ходченкова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольга Любимова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Леонид Ярмольник и Валерий Тодоровский

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Колокольников

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна Михалкова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Павел Деревянко, победивший в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за сериал «Домашний арест»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссер Алексей Сидоров, получивший приз в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Т-34»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Янковский, победивший в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Текст»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ингеборга Дапкунайте

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Петров, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за фильм «Текст»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктория Мирошниченко, победившая в номинации «Лучшая женская роль в кино» за роль в фильме Кантемира Балагова «Дылда»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никита Михалков, актриса Алиса Фрейндлих, получившая приз за вклад в российский кинематограф

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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