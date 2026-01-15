Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:06

Киев отправил на фронт мужчину с гепатитом и 20-летним «тюремным стажем»

Пленный ВСУ Лобанов пожаловался, что его заставили служить с гепатитом

Военнослужащие ВСУ
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Лобанов, сложивший оружие, пожаловался, что его отправили на фронт насильно. По словам мужчины, украинское командование закрыло глаза на его 22-летний «тюремный стаж», а также на наличие гепатита С, передает РИА Новости.

У меня 22 года тюремного стажа, вообще с малолетки это все пошло. И вообще я не военнообязанный, у меня был военный билет, 2016 года, и в паспорте стояла печать, что не военнообязанный... Еще болезнь у меня со спиной, гепатит С у меня, — признался Лобанов.

Пленный добавил, что предоставил сотрудникам украинского военкомата все необходимые документы, однако не не стали разбираться и «закинули» в машину, чтобы «снять с учета». Практически сразу украинца отправили в учебный центр в Черниговской области. Вскоре он попал в 25-ю бригаду ВСУ.

Ранее появилась информация, что украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена. Согласно этой схеме, освобожденного бойца ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью», подписав новый контракт, но уже в более тяжелых условиях.

Украина
ВСУ
солдаты
военные
пленные
