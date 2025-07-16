Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 07:24

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 16 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали в Минобороны», — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ВСУ
беспилотники
Минобороны РФ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика на российской трассе
Туризм в европейской стране оказался под угрозой без россиян
Работодателей предостерегли от введения штрафов за опоздание
Как оформить самозанятость через «Мой налог»: пошаговая инструкция
Появились кадры с места крушения Ми-8 на Дальнем Востоке
Россия вдвое нарастила импорт авто из одной азиатской страны
Один удар ФАБ оставил ВСУ без важного резерва в зоне СВО
Спецподразделение ГУР Украины с роботами перебросили под Сумы
Маринуем помидоры по-царски: очень вкусно!
Сам себе стоматолог. Почему россияне лечат зубы пломбами с маркетплейсов
Как оформить самозанятость через «Госуслуги»: простая пошаговая инструкция
«Воруют все»: Царев рассказал о повальной коррупции в правительстве Украины
ВСУ ждут мятеж и «воздушный армагеддон»: новости СВО на утро 16 июля
Трамп объявил, что отправка ракет Киеву состоялась
Россиян предупредили о суровом наказании за атаки на дроны
Раскрыто, сколько дронов ВСУ сбито над Россией за ночь
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика
Родителям рассказали о возможности выгодно отправить детей в летний лагерь
«Идейный»: экс-ефрейтор ВС России передавал данные ВСУ бесплатно
В ГД раскрыли нюанс закона о системе возмещений при банкротстве брокера
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.