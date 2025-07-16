Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика

В ночь на 16 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали в Минобороны», — говорится в сообщении.