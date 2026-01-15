Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 07:34

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 января: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
В ночь на 15 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 34 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Волгоградской области, по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Курской, Воронежской областей и один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — уточнили в Минобороны России.

ПВО
беспилотники
ВСУ
армия России
Минобороны РФ
