Кадыров сообщил о покупке бронемобилей «Ахмат» для чеченских военных

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечени Рамзан Кадыров сообщил о заупке бронеавтомобилей «Ахмат» для военных республики. В своём Telegram-канале он написал, что осмотрел автомобили вместе с приехавшим в Чечню первым заместителем командующего войсками Южного военного округа Сергеем Кузовлёвым. адыров отметил, что автомобили были созданы с учётом пожеланий чеченских военных, принимавших участие в спецоперации.

Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, «Ахмат-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава, — написал Кадыров.

В начале июля источник РИА Новости рассказал, что в России создали бронеавтомобиль с учётом опыта спецоперации на Украине. Первым интерес к ним проявил Кадыров. В этой связи пилотную серию было решено назвать «Ахмат».

Автомобили представляют простую в обращении машину с колёсной схемой 6×6. Известно, что машину спроектировали в короткие сроки, начав в марте текущего года. По мнению специалистов, базой для конструкции послужило штатное шасси «Урала». Предполагается, что класс автомобиля не позволяет ему принимать непосредственное участие в боевых действиях.

Ранее Кадыров рассказал, что дал клички трем своим львятам-альбиносам в честь республик Донбасса. В честь Донецка один из львят получил имя Донни, в честь Луганска — Ганс, и Марип — в честь Мариуполя.