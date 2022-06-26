Кадыров наградил участников спецоперации на Украине Глава Чечни Кадыров наградил участников спецоперации на Украине орденами и медалями

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил награды участникам спецоперации на Украине. Восемь бойцов получили орден Кадырова. Они в ответ преподнесли в подарок руководителю республики трофейное оружие. Об этом Кадыров написал в Telegram.

В воскресенье я встретился с командирами и бойцами наших спецподразделений, в том числе и с участниками специальной военной операции на Украине. <...> Я с большим удовольствием наградил отличившихся в деле защиты интересов Отечества, — рассказал Кадыров.

Высшую награду Чеченской Республики — орден Кадырова — получили восемь бойцов. Ещё пятерым вручили медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР».

Кроме того, вручил благодарственное письмо главы Чеченской Республики дорогому брату — начальнику управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарипу Делимханову, — добавил Кадыров.

Сам глава Чечни также не остался без подарка. По его словам, в ходе встречи ему вручили трофейный автомат американского образца, изъятый у украинских военных.

Ранее Кадыров заявил, что одной из целей спецоперации является «уничтожение американской химеры» на Украине. В своей записи он цитирует бывшего американского сенатора Ричарда Блэка. Сенатор ранее утверждал, что Киев не принимает самостоятельных решений без «отмашки Вашингтона», что администрация Байдена «готова вести войну против России до последнего украинца».