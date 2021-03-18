Известный рок-музыкант госпитализирован с сердечным приступом в Петербурге

https://static.news.ru/photo/76935b5e-87fe-11eb-9acb-96000091f725_660.jpg Ник Рок-н-Ролл Фото: nick_rock_n_roll_official/instagram.com

Известный музыкант Ник Рок-н-Ролл (Николай Кунцевич) был госпитализирован с сердечным приступом в Санкт-Петербурге. Его доставили в Александровскую больницу, где уже провели операцию.

У нашего дорогого Николая Францевича случился тяжёлый сердечный приступ! К счастью, он находился в Санкт-Петербурге, и его удалось спасти! Сейчас он находится в реанимации, — сообщается в официальном аккаунте «Ник Рок-н-Ролл» в Instagram.

Там отметили, что во время операции музыканту установили два стента. После хирургического вмешательства артист должен будет принимать «дорогостоящие препараты».

Николай Кунцевич родился в 1960 году в Оренбурге. Он является один из основоположников «рок-перфоманса» и шок-рока в России. Свою музыкальную карьеру исполнитель начинал на сцене в группе «Второй эшелон», позднее же играл в «Кобе».

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