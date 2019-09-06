На председателя ЦИК Эллу Памфилову напал неизвестный. В ночь на 6 сентября он проник на территорию дома, несколько раз ударил её электрошокером и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данному факту следователем СО ОМВД по г.о. Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, — сказано в сообщении.
Ранее News.ru писал, что отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы стал только поводом для проведения несогласованных митингов в Москве. Об этом заявила руководитель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.