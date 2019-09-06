Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки. Об этом он заявил в пятницу, 6 сентября, во время встречи с общественниками в рамках Восточного экономического форума.

Один из участников встречи, вулканолог и основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко, рассказал о работе его организации. Он также попросил президента поддержать музей. Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный...