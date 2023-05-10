В России могут подешеветь ноутбуки «Известия»: к лету ноутбуки в России могут подешеветь на 15%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К лету ноутбуки в российских магазинах могут подешеветь на 15%, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и экспертов. По их словам, импортеры уже снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации.

Снижение цен специалисты объясняют избытком ноутбуков и комплектующих к ним. По их словам, после пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, во всем мире начало расти, но при этом спрос на компьютеры в развитых странах снизился. Производители стараются сбыть готовую продукцию, пока она морально не устарела.

Поставщики начали снижать отпускные цены, чтобы скорее распродать остатки и вернуть деньги. На это влияет и тот фактор, что II квартал — исторически низкий сезон для электроники в РФ. Сильнее всего, вероятно, уменьшится стоимость на ноутбуки 2022 года и более раннего выпуска, — сказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать подержанные мобильные телефоны и смартфоны. По данным одного из сервисов объявлений, в прошлом году спрос на такие аппараты вырос на 11,5%.