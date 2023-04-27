Россияне стали чаще покупать смартфоны с рук «Юла»: спрос на подержанные мобильные телефоны и смартфоны в 2022 году увеличился на 11,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на бывшие в употреблении мобильные телефоны и смартфоны в 2022 году увеличился на 11,5%, сообщили корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе сервиса объявлений «Юла». На столько же увеличился спрос на верхнюю одежду, бывшую в употреблении.

Детские товары категории секонд-хенд пользователи «Юлы» также стали покупать чаще (на 7,5%), в основном это игрушки и коляски для детей. Также выросла популярность таких подержанных товаров, как женская, детская, мужская обувь (6,5%), товары для спорта и отдыха (3%), платья и юбки (2,5%).

То, что раньше покупали в магазине, сейчас стремятся приобрести с рук в целях экономии, рассказал NEWS.ru маркетолог Алексей Матлаков. Еще одна причина — отсутствие некоторых товаров в магазине в связи с санкциями. Это относится, в частности, к магазинам электроники или одежды.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в России в целом значительно вырос спрос на бывшие в употреблении вещи. Эксперты связывают это с реальным падением доходов населения, а также с исчезновением некоторых товаров из магазинов. Люди готовы экономить на одежде, обуви, гаджетах, чтобы купить бытовую технику или оплатить медицинские услуги.