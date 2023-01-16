«Известия»: правительство России узаконило «каннибализацию» самолетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В конце декабря 2022 года правительство России узаконило возможность снятия исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их хранения и последующей установки на другие суда, включая находящиеся в производстве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли. Также разрешено устанавливать неоригинальные импортные запчасти на находящиеся в эксплуатации у российских перевозчиков иностранные самолеты.

По словам собеседника издания, на такие детали следует оформлять разрешительные документы, при снятии зафиксировать анализ их эксплуатации и оценку состояния, а при последующей установке провести тестирование и повторную оценку состояния.

Также разрешается на оставшийся в России зарубежный парк самолетов устанавливать неоригинальные иностранные компоненты, не предусмотренные эксплатационной документацией разработчиков. Такие детали могут изготавливать компании, имеющие одобрение шести зарубежных авиационых администраций и по процедурам, аналогичным прописанным в американском законодательстве.

При этом источник «Известий» рассказал, что в России и в прежние годы существовала практика, при которой переставляли запчасти с самолета на самолет и устанавливали неоригинальные компоненты, одобренные властями США и Евросоюза. По мнению собеседника издания, сейчас запасы этих деталей, вероятно, подходят к концу и возникла необходимость использовать компоненты китайского и иранского производства.

Ранее глава аналитической службы информагентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что «авиаканнибализм» является вынужденной мерой из-за западных санкций, но это поможет российским авиакомпаниям продолжать работать в ближайшие годы. Эксперт уточнил, что «каннибализацию» сегодня используют также и зарубежные компании, и Россия будет использовать такой механизм для поддержания достаточного количества самолетов в рабочем состоянии.