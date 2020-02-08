https://static.news.ru/photo/53ad1648-4a3d-11ea-bc6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи портала обратили внимание, что при входе в свою учётную запись или регистрации на сайте появляется уведомление о соглашении с новым юрлицом.

С 7 февраля 2020 года это «Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД», зарегистрированный в Никосии (Кипр). Как предполагают пользователи и блогеры, решение перенести юрлицо из России администрация ресурса приняла в связи с нежеланием выполнять обязательства в качестве организатора распространения информации. Существующий с 2006 года ресурс был внесён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в 2014 году, пишут «Ведомости».

Контент портала формируется самими пользователями, ведущими личные и коллективные блоги на IT-тематику и общающимися друг с другом.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор внёс нидерландскую компанию StartMail B.V., владельца StartMail, в реестр организаторов распространения информации. Теперь почтовый сервис, позиционирующий себя как «конфиденциальный и оберегающий данные своих пользователей», обязан хранить сообщения российских пользователей в течение шести месяцев и предоставлять их по запросу правоохранительных органов, согласно «пакету Яровой».