https://static.news.ru/photo/a16a7026-2b0f-11ea-8ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор внёс нидерландскую компанию StartMail B.V., владельца StartMail, в реестр организаторов распространения информации. Теперь почтовый сервис, позиционирующий себя как «конфиденциальный и оберегающий данные своих пользователей», обязан хранить сообщения российских пользователей в течение шести месяцев и предоставлять их по запросу правоохранительных органов, согласно «пакету Яровой».

В декабре в ведомство поступило обращение органов, осуществляющих обеспечение безопасности РФ, о направлении требования компании Start mail B.V. о «предоставлении уведомления о начале осуществления деятельности», сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщали, что якобы с адресов этого сервиса происходила рассылка анонимных писем о ложном минировании.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы два иска о блокировке почтовых сервисов mailbox.org и scryptmail.com, не предоставивших данные для включения их в реестр организаторов распространения информации.