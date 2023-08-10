IT-эксперт раскрыл последствия ухода Microsoft для российских компаний IT-эксперт Геллер предрек проблемы с обновлением ПО после ухода Microsoft из РФ

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look press

Решение корпорации Microsoft о прекращении выдачи лицензии российским компаниям осенью является чувствительным хотя бы с точки зрения того, что еще долгое время будет возникать проблема с обновлением программного обеспечения, заявил NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер. Он напомнил, что также не будет возможности обратиться в техническую службу Microsoft. По словам Геллера, российские и зарубежные альтернативы этой компании существуют, но не на всех направлениях.

По ряду направлений их, к сожалению, нет, в этом случае люди будут жить на старых продуктах, что отразится на безопасности, просто вопросы о безопасности будут решаться дополнительными методами. Microsoft славится корпоративными продуктами, серверными продуктами, графическими пакетами. В зависимости от направления, индустрии, альтернативы есть или их нет. Их очень много и каждый нужно рассматривать отдельно, — сказал Геллер.

Поводом для комментария стала информация о том, что Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям. Все активные до этой даты подписки будут действовать в течение их оставшегося срока.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Microsoft наносит вред России. По его словам, корпорация поддерживает Киев под предлогом укрепления его киберобороны и в то же время обвиняет Россию в осуществлении компьютерных атак на украинские сайты.