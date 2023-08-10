В МИД России заявили, что Microsoft вредит России МИД РФ: Microsoft оказывает поддержку Украине и этим вредит России

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Американская компания Microsoft наносит вред России, оказывая помощь Украине, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, корпорация поддерживает Киев под предлогом укрепления его киберобороны и в то же время обвиняет Россию в осуществлении компьютерных атак на украинские сайты.

Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству, — сказал Галузин.

Он добавил, что компания закрывает глаза на регулярные кибердиверсии против критической инфраструктуры РФ.

Ранее сообщалось, что Microsoft пытается продолжить сотрудничество с российскими компаниями, не подпавшими под санкции США. Письма с предложением продлить лицензии на софт получили около тысячи организаций. Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич подтвердил, что Microsoft продолжает сотрудничество с российским бизнесом и находится в поиске решений, связанных с РФ.

Отмечается, что транснациональная компания не ликвидирует юридическое лицо в России и пытается продолжать поддерживать программное обеспечение и его обновления. Вместе с тем российские дистрибьюторы Microsoft продолжают продавать продление лицензий на уже реализованный в России софт.