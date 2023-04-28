Microsoft предпринимает попытки остаться на рынке России «Коммерсант»: Microsoft предпринимает попытки остаться на рынке России

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Microsoft пытается продолжить сотрудничество с российскими компаниями, не подпавшими под санкции США, передает «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник. Письма с предложением продлить лицензии на софт получили около тысячи организаций. Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич подтвердил, что Microsoft продолжает сотрудничество с российским бизнесом и находится в поиске решений, связанных с РФ.

Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну, — заявил Манкевич.

Сообщается, что транснациональная компания не ликвидирует юридическое лицо в России и пытается продолжать поддерживать программное обеспечение и его обновления. Вместе с тем российские дистрибьюторы Microsoft продолжают продавать продление лицензий на уже реализованный в России софт.

В апреле Microsoft обязалась выплатить $2,980 млн штрафа в США за урегулирование более чем 1,3 тысячи нарушений санкций в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России. Компанию наказали за реализацию своих услуг в этих странах.