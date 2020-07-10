Испытания российской вакцины от коронавируса вступили в финальную стадию

https://static.news.ru/photo/05d1d354-c257-11ea-9eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стартовала итоговая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой Национальным исследовательским центром имени Гамалеи и Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

Первую группу добровольцев, вызвавшихся тестировать вакцину, выпишут в среду, 15 июля, после того, как они сдадут анализы. Все они вернутся к своим местам службы. Отмечается, что испытуемые чувствуют себя нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет, передаёт РИА Новости.

В понедельник, 13 июля, второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен второй компонент вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности, — сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, полученные в результате исследования препарата данные свидетельствуют о том, что у добровольцев сформировался иммунный ответ вследствие введения вакцины.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории России будет доступно не менее 3-4 вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сейчас разрабатывается несколько вакцин от COVID-19, однако до промышленного производства дойдут не все.