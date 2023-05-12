Инженер сравнил украинские и российские дроны в зоне СВО Инженер рассказал о преимуществах российских дронов «Ланцет» перед украинскими «Стрижами»

Украинские подразделения в зоне СВО чаще всего используют советские беспилотные летательные аппараты «Стриж» и дроны, обильно поставляемые странами НАТО, в противовес им российские войска пользуются отечественными разработками, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» инженер-конструктор БПЛА.

Как отметил специалист, модернизированные украинские «Стрижи» имеют длину 14 метров, вес — более 5 тонн.

Во время начальной серии атак украинским «Стрижам» не удалось ни полностью разрушить хотя бы один бомбардировщик, ни сорвать последующую атаку самолетов по целям, — подчеркнул инженер.

Он рассказал, что этим аппаратам, а также импортным НАТОвским дронам российские военные противопоставляют отечественные разработки, такие как «Орлан», «Куб», «Ланцет» и «Охотник».

Перехватить, уничтожить или спрятаться от «Ланцета» практически невозможно. Его название отражает хирургическую точность маневра, — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что российские Вооруженные силы на запорожском направлении за последние сутки успешно обезвредили три украинских беспилотника и четыре дрона-камикадзе, в том числе, с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.