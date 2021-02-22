Инфекционист заявил о завершении третьей волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/f0b7c10e-7674-11eb-8365-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третья волна коронавируса в России не просто началась, она уже завершилась. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, она пришлась на период после новогодних праздников.

Когда другие ОРВИ стали более распространёнными, подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло, — пояснил Вознесенский, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что у большого количества людей уже сформировался достаточно устойчивый естественный иммунитет, который их защищает.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович выразила уверенность в том, что возникновение третьей волны коронавируса полностью зависит от поведения людей. По её словам, вторая волна пошла на спад и показывает снижение по всему миру.

При этом в некоторых странах уже уведомили общественность о начале третьей волны. Об этом, в частности, объявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Аналогичное заявление сделала и канцлер Германии Ангела Меркель.