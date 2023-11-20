Стало известно об успехах ВС России в Харьковской области «Иди и смотри»: ВС России удалось продвинуться на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что российской армии удалось продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области. По информации канала, украинские военные перебрасывают резервы из Харькова, включая «нацистские подразделения». Также канал уточнил, что сейчас бои идут на подступах к Синьковке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Бои идут на подступах к Синьковке. Российским частям удалось закрепиться, — сообщил источник канала.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовиков из спецназа «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным ведомства, атака была совершена южнее населенного пункта Кузьмино на Купянском направлении в ЛНР.

Российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка в Днепропетровской области. По информации российского Минобороны, ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ, а также еще два арсенала с оружием в Киевской и Житомирской областях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику». Ситуацию он сравнил с боями за Артемовск, который прежде перешел под контроль РФ. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой на этом фоне назвал слова Зеленского «бредом». По мнению эксперта, президент Украины пытается хоть как-то оправдаться за провал контрнаступления ВСУ перед Западом.