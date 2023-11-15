Герой России объяснил «бред» Зеленского о положении ВС РФ под Авдеевкой Герой России Липовой: Зеленский начал «бредить» о положении ВС РФ под Авдеевкой

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о тяжелом положении ВС РФ под Авдеевкой является бредом, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По мнению эксперта, Зеленский пытается хоть как-то оправдаться за провал контрнаступления ВСУ перед Западом.

Зеленский пытается хоть как-то оправдать свой провал перед Западом, его карьера на грани полного краха. Контрнаступление ВСУ потерпело фиаско. По предварительным данным, ВСУ в сутки теряют от 500 до 1000 бойцов на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — NEWS.ru), им катастрофически не хватает всего. Заявление Зеленского нужно читать наоборот, он фактически начал бредить, если на бытовом уровне, — отметил Липовой.

Зеленский в недавнем обращении заявил, что «Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом».

В то же время успехи ВС РФ к северу от Авдеевки подтверждаются сообщениями военных корреспондентов и околовоенных источников. Так, по данным Telegram-канала «Рыбарь», удалось расширить зону контроля на северо-запад от железной дороги у Степового, а также закрепиться у восточных окраин самого села. По данным канала «Два майора», расширена зона контроля у населенного пункта Степовое на северном выступе фронта. Российские силы закрепились на окраинах села.

Также отмечалось, что ВС России под Артемовском вышли из обороны и пошли в атаку на украинские позиции с новой силой. По информации канала, россиян на этом направлении очень много, они успешно уничтожают личный состав и бронетехнику противника. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что 2023 год станет поворотным в конфликте на Украине. По его словам, ВСУ будут продолжать наступление. Со стороны Запада же потребуется еще больше антироссийских санкций и помощи Киеву с системой противовоздушной обороны.