«Русских очень много»: ВС РФ ринулись в атаку у Артемовска и Авдеевки «РВ» сообщила об уничтожении военных ВСУ у Артемовска и Авдеевки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил со ссылкой на представителя Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, что ВС России под Артемовском вышли из обороны и начали атаковать позиции армии Украины с новой силой. По информации канала, россиян на этом направлении очень много, они успешно уничтожают личный состав и бронетехнику противника. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Как атакуют российские войска в районе Артемовска

По данным «РВ», только за минувшие сутки у Артемовска на украинские позиции было совершено 15 атак, ВС РФ стремятся «прощупать» оборону ВСУ, найти слабые места и ведут активную артиллерийскую работу по позициям противника. В МО РФ эту ситуацию не комментировали.

«Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет со ссылкой на неназванного украинского военнослужащего, что ВС РФ атакуют в течение суток очень активно.

«У нас тяжело сейчас, драка за посадки. Также волнами на Богдановку и на Клещи. <...> Сутки активных атак русских, их очень много, настойчиво прут на Клещи. Берховка — фиксированная. Трудно», — приводит канал слова украинского военного.

Также канал показал видео боев на фланге Артемовска, где 123-я бригада поразила бронетехнику и позиции армии Украины у Берестового. «РВ» пишет, что бойцы Южной группировки войск уничтожают БМП украинских бойцов и наносят удары по окопам противника, не оставляя им шансов на выживание. МО России эти данные не комментировало.

Что известно о боях у Авдеевки

Кроме того, «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в боях у Авдеевки армия РФ уничтожает пехоту и огневые точки, взламывая оборону Вооруженных сил Украины. В МО РФ не комментировали данную ситуацию.

«1487-й полк точными ударами FPV-дронов накрывает скопление сил, вражеские опорники и огневые точки, перед атаками наших штурмовиков. <...> Наступательная операция у Авдеевки продолжается. Идут ожесточенные бои», — говорится в сообщении канала.

Почему ВС РФ не проводят «израильские» удары по Авдеевке

Вооруженные силы России не бьют по Авдеевке, как Израиль по сектору Газа, потому что эту территорию российские власти планируют восстанавливать на свои средства, ранее заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, он подчеркнул, что мирные жители в Авдеевке — это граждане России.

Эксперт уверен, что для российской армии «нет проблем что-то разнести в любой точке планеты». По мощи ВС РФ превосходят даже США, считает военный эксперт Матвийчук, «просто нет американской дури». По его словам, нужно, чтобы все российские бойцы вернулись живыми домой.

Военкор Александр Сладков заявлял, что власти Украины напрасно пытаются придать оптимизм войскам, обороняющим Авдеевку. По его мнению, этот город, ставший украинской крепостью, обречен.

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