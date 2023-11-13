Боевые действия у Авдеевки 13 ноября: как и где продвигаются ВС РФ «Рыбарь»: ВС РФ развивают наступление на севере от Авдеевки

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российская армия атаковала позиции ВСУ у Северного к западу от Авдеевки, передает WarGonzo. Какая там сейчас обстановка и есть ли другие новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки, АКХЗ и террикона 13 ноября 2023 года

«На Донецком фронте после артобстрелов ВС РФ атаковали у Новомихайловки, в Марьинке, у Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и на южных подступах к Авдеевке. Без продвижения. Российские средства дальнего поражения работали по ВСУ в Антоновке, Елизаветовке, Победе, Георгиевке, Ласточкине, Орловке, Новокалинове и Нью-Йорке. Украинские — по ВС РФ в Славном, Александровке, Донецке, Опытном, селе Красногоровка и Горловке», — пишет WarGonzo.

Readovka передает, что российская армия продолжает постепенно продвигаться в направлении Степного.

«У коксохимического завода идут бои, активно работает наша артиллерия. К югу от Авдеевки наши бойцы штурмуют вражеские позиции у Северного и Первомайского», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, что российские военнослужащие развивают наступление на севере от Авдеевки.

«ВС РФ удалось расширить зону контроля на северо-запад от железной дороги у Степового, а также закрепиться у восточных окраин самого села. Помимо этого, бойцы ведут боевые действия вплотную к Авдеевскому коксохимическому заводу, к которому примыкает занятый ранее террикон», — отметили авторы канала.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении ВС России расширили зону контроля у н. п. Степовое на северном выступе фронта, закрепившись на окраинах села.

«Идут тяжелые кровопролитные бои западнее террикона у коксохимического завода», — передает источник.

«НгП раZVедка» сообщила, что на северном фланге Авдеевского направления ВС РФ выбили ВСУ из лесополосы.

«На северном фланге наши силы выбили ВСУ из лесополосы, севернее т. н. садов, идет зачистка. В районе террикона бои идут уже в считаных метрах от территории АКХЗ. Работает авиация и артиллерия, ВСУ уплотняют часто, кучно и подолгу, с учетом того, что на Авдеевку продолжают перебрасывать резервы с других направлений, потери после процесса уплотнения у врага значительны. На южном фланге продолжается наступление по промзоне, есть продвижение, сегодня во время зачистки еще одного здания взят пленный, внезапно передумавший защищать „фортецю 2.0“. Артиллеристы, как и на севере, уплотняют живую силу ВСУ и огневые точки. Большое содействие нашей штурмовой пехоте оказывают наши железобетонные танкисты, работу которых вы не раз видели на канале. В непростых для бронетехники условиях работы в промзоне парни делают все, что могут, и даже сверх того», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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