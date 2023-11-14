На Украине сказали, когда наступит поворотный момент в конфликте с Россией Ермак: 2024 год станет решающим в конфликте Украины и России

Фото: t.me/ermaka2022

Андрей Ермак

Следующий год станет поворотным в конфликте Украины и России, заявил на мероприятиях в Вашингтоне глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, ВСУ будут продолжать наступление, а со стороны Запада потребуется еще больше антироссийских санкций и помощи Киеву в укреплении систем ПВО.

Поворотный момент в [конфликте] приближается. Следующий год будет решающим, — сказал Ермак.

Во время визита в Соединенные Штаты Ермак встретился с советниками по национальной безопасности из США, Великобритании, Франции и ФРГ, а также с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Украинский политик сказал своему визави, что Киев остро нуждается в усилении систем ПВО в зимний период. По словам Ермака, это нужно для защиты ключевых объектов критической инфраструктуры Украины.

Ранее Ермак сообщил, что конфликт на Украине близок к завершению. Он сравнил происходящее с забегом на дистанцию 100 метров и отметил, что сейчас осталось пробежать последние 30. При этом Ермак добавил, что не знает точно, когда именно завершится конфликт.

Со словами главы офиса Владимира Зеленского согласился военный корреспондент Андрей Руденко. Он отметил, что конфликт действительно близок к концу, так как Вооруженные силы Украины уже потеряли около 70% человеческого ресурса.