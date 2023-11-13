Ермак заявил Блинкену об острой необходимости усилить систему ПВО Украины Ермак на встрече с Блинкеном попросил усилить систему ПВО Украины

Фото: president.gov.ua

Андрей Ермак

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Киев «очень нуждается» в усилении системы ПВО, говорится на сайте офиса. Встреча политиков прошла в Вашингтоне.

Очень нуждаемся в системах ПВО, которые защитят <...> ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора, — сказал американскому дипломату Ермак.

Отмечается, что стороны также говорили о ситуации на передовой в зоне СВО и об обстановке на Ближнем Востоке. Ермак на прошлой неделе просил по телефону советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана ускорить поставки вооружений Киеву. Тогда он также проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта, отметив необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов. Кроме того, между Ермаком и Салливаном продолжился диалог по реализации украинской формулы мира.

Ранее Андрей Ермак заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Он сравнил происходящее с забегом на дистанцию 100 метров и отметил, что сейчас осталось пробежать последние 30. Однако Ермак добавил, что не знает точно, когда именно завершится конфликт.