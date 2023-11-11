Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить предоставление военной помощи ВСУ, сообщила пресс-служба украинского лидера. Наряду с этим стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта. <...> Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов, — говорится в сообщении.
Кроме того, продолжился диалог по реализации украинской формулы мира. Особое внимание Ермак и Салливан уделили итогам третьей встречи советников по национальной безопасности и советников по внешней политике на Мальте.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что задержки с согласованием в конгрессе финансирования для Украины вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Киеву. По ее словам, у оборонного ведомства остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия, отправленного украинским военным.
До этого советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Он подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.