Киев поторопил Вашингтон с поставками вооружения Ермак попросил Салливана ускорить поставки вооружения и боеприпасов ВСУ

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить предоставление военной помощи ВСУ, сообщила пресс-служба украинского лидера. Наряду с этим стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта. <...> Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов, — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжился диалог по реализации украинской формулы мира. Особое внимание Ермак и Салливан уделили итогам третьей встречи советников по национальной безопасности и советников по внешней политике на Мальте.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что задержки с согласованием в конгрессе финансирования для Украины вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Киеву. По ее словам, у оборонного ведомства остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия, отправленного украинским военным.

До этого советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Он подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.